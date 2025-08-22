Inscription
Niourk

Olivier Vatine

Sur une Terre post-apocalyptique où l'Humanité a régressé au stade primitif après une catastrophe nucléaire ayant asséché les océans et donné naissance à des chimères mutantes, quelques tribus survivent à l'état sauvage. Parmi elles, la horde de Thoz, où vit l'enfant noir, rejeté par les siens. Lorsque le vieux sorcier de la tribu le condamne à mort, l'enfant noir se met en marche pour Niourk, la ville des dieux, où ne subsistent que les vestiges de la civilisation du XX e siècle.

Par Olivier Vatine
Chez Ankama éditions

Auteur

Olivier Vatine

Editeur

Ankama éditions

Genre

Science-fiction

Niourk

Olivier Vatine

Paru le 22/08/2025

152 pages

Ankama éditions

11,00 €

9791033530640
