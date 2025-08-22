Les travaux linguistiques d'Arsène Darmesteter (1846-1888), en particulier La Vie des mots et son Dictionnaire historique ont laissé dans l'ombre son exceptionnelle contribution à la science du judaïsme. Cet essai de jeunesse, d'une clarté et d'une érudition sans égales, étudie la genèse et la structure du Talmud dans un esprit critique qui n'est jamais dénigrant. Il constitue l'une des meilleures introductions à la lecture de cette oeuvre.