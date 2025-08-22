Inscription
#Essais

Le Talmud

Arsène Darmesteter, Moshé Catane

ActuaLitté
Les travaux linguistiques d'Arsène Darmesteter (1846-1888), en particulier La Vie des mots et son Dictionnaire historique ont laissé dans l'ombre son exceptionnelle contribution à la science du judaïsme. Cet essai de jeunesse, d'une clarté et d'une érudition sans égales, étudie la genèse et la structure du Talmud dans un esprit critique qui n'est jamais dénigrant. Il constitue l'une des meilleures introductions à la lecture de cette oeuvre.

Arsène Darmesteter, Moshé Catane
Editions Allia

|

Auteur

Arsène Darmesteter, Moshé Catane

Editeur

Editions Allia

Genre

Talmud

Le Talmud

Arsène Darmesteter

Paru le 22/08/2025

144 pages

Editions Allia

7,50 €

9791030419375
