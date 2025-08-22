Inscription
Le dressing idéal

Anne Montecer

VOUS REVEZ D'UN DRESSING QUI VOUS RESSEMBLE ET VOUS DONNE CONFIANCE EN VOUS ? QUI CORRESPONDE A VOS VALEURS ET VOS CONVICTIONS ? C'est le pari qu'a fait Anne Montecer en octobre 2017. Férue de mode, mais ne se reconnaissant plus à travers ses vêtements, elle a pris la décision de repartir de zéro en créant son dressing idéal. Une garde-robe simplifiée, plus responsable, personnelle et authentique, qui redonne un sens tout particulier aux basiques, fondements de nos tenues. A travers ce livre, Anne vous délivre sa méthode pour vous réconcilier avec votre image et consommer autrement : liste de basiques à porter au quotidien, découverte de la mode éthique, conseils pour vous lancer dans la seconde main, assumer votre style, faire durer vos vêtements... A contre-courant de l'ultra-fashion et des nouvelles tendances, Anne vous propose une vision écoresponsable qui redonne du sens et de la valeur à vos vêtements. INCLUS : deux chapitres bonus pour échapper à la déferlante de la fast-fashion et constituer le dressing idéal des enfants. Anne Montecer a été rédactrice en chef et est l'ex-fondatrice de Hellocoton et la fondatrice de la marque Anke (anciennement Les Sublimes). Amoureuse de la mode, elle crée le blog Le Dressing idéal et le compte Instagram @anne_dressingideal.

Par Anne Montecer
Chez Leduc.s éditions

Auteur

Anne Montecer

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Accessoire de mode

Le dressing idéal

Anne Montecer

Paru le 22/08/2025

256 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

9791028534615
© Notice établie par ORB
