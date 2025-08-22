Alvise Mocenigo

J'avais envoye? [a? l'exposition du Boulevard des Capucines en avril 1874] une chose faite au Havre, de ma fene?tre, du soleil dans la bue?e et au premier plan quelques ma?ts de navire pointant... On me demande le titre pour le catalogue, c?a ne pouvait vraiment pas passer pour une vue du Havre ; je re?pondis : " Mettez Impression. " On en fit impressionnisme et les plaisanteries s'e?panouirent. / I sent a work that I painted in Le Havre to [the exhibition in Boulevard des Capucines in April 1874]. It's a view from my window, withthe sun in the mist and, in the foreground, some ships' masts... I was asked to provide a title for the catalogue. But the work couldn't really be considered as a view of Le Havre itself. "Well," I said, "let's make it Impression". So it became "impressionism", and the quip did the rounds. Maurice Guillemot, " Claude Monet ", La Revue Illustre?e, 15 mars 1898