L'illustre professeur japonais Tatsu Nagata, nous donne des informations sur le renard. Ainsi vous apprendrez que ce redoutable chasseur de poules aime aussi se nourrir de fruits, que ses plus grands ennemis sont le loup, l'aigle, l'ours et l'homme, et qu'il peut transmettre la rage... Désormais disponible en Seuil'issime, ce documentaire animalier est à destination des enfants de maternelle. Tout est dit avec simplicité et humour, et illustré d'images impertinentes ou décalées !