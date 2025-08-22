Inscription
#Album jeunesse

Le renard

Tatsu Nagata

ActuaLitté
L'illustre professeur japonais Tatsu Nagata, nous donne des informations sur le renard. Ainsi vous apprendrez que ce redoutable chasseur de poules aime aussi se nourrir de fruits, que ses plus grands ennemis sont le loup, l'aigle, l'ours et l'homme, et qu'il peut transmettre la rage... Désormais disponible en Seuil'issime, ce documentaire animalier est à destination des enfants de maternelle. Tout est dit avec simplicité et humour, et illustré d'images impertinentes ou décalées !

Par Tatsu Nagata
Chez Seuil jeunesse

|

Auteur

Tatsu Nagata

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Seuil

Le renard

Tatsu Nagata

Paru le 22/08/2025

32 pages

Seuil jeunesse

5,00 €

ActuaLitté
9791023521368
