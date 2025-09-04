Inscription
Le banquet de Tirésias

Marie Rauzy, Marc Guillaume

Tirésias peut servir d'emblème au mouvement LGBT et le mythe peut aussi conduire à interroger les critiques que suscite ce mouvement. C'est l'histoire d'un homme d'âge mur qui est en train de mourir. Du moins, il est presque certain d'être très malade et condamné à court terme. C'est aussi la crainte de ses proches et en particulier de son épouse. Il participe à un banquet de mariage au cours duquel il s'enivre et se dispute avec le mari à propos des animaux et en particulier des chats. Après cette dispute et en étant complètement ivre il danse avec une amie dont il a été très amoureux. Une danse exceptionnelle qui lui enlève ses dernières forces. Voilà le départ de l'histoire et les chapitres suivants racontent la dégradation de sa santé, une dégradation rythmée par des rêves de plus en plus inquiétants. Cela le conduit à revoir son médecin qui ne le rassure pas du tout et lui prescrit de nombreux examens, tout en lui recommandant de prendre le soin d'être accompagné d'une garde malade à domicile. Mais finalement...

Le banquet de Tirésias

Marc Guillaume

Paru le 04/09/2025

120 pages

Descartes & Cie

18,00 €

