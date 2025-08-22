Inscription
La Fabrique

Pablo Vasquez

ActuaLitté
Le monde est bouleversé lorsque l'entité qui le régit, La Fabrique, se dérègle. Le Mécanicien, seul capable de la réparer, découvre que la clef de la Fabrique a été volée et doit partir à sa recherche avec son apprenti. Dans cet univers où le savoir-faire a presque disparu, le matérialisme fait loi. C'est un monde rural où tout se troque, où les biens transitent de village en village grâce aux nombreux marchands ambulants qui sillonnent routes et forêts. La Fabrique est le centre névralgique sacré et impénétrable autour duquel tournent les croyances et espoirs de tous. Outils, habits, boissons, armes, livres... Tout pousse à partir de cubes, émis par la Source de la Fabrique. Une Bande Dessinée onirique sur un monde magique qui risque de s'effondrer.

Par Pablo Vasquez
Chez Uppercut Editions

Auteur

Pablo Vasquez

Editeur

Uppercut Editions

Genre

Aventure

La Fabrique

Pablo Vasquez

Paru le 22/08/2025

74 pages

Uppercut Editions

15,00 €

9782956238935
