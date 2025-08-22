Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Manifeste Tectonique / Bestiaire Erotique

Corinne Morel Darleux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Manifeste Tectonique / Bestiaire Erotique est une Åuvre collective incluant un livre 28 pages et un vinyle 45 tours. Corinne Morel Darleux signe deux textes inéditsA : un écho-manifeste de son essai "Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce" et un second, aux courbes beaucoup plus intimes. mastO (Bérurier Noir) ouvre et ferme les clés d'un saxophone, à la fois sombre et lumineux, bande-son idéale. Elizabeth Saint-Jalmes matérialise le propos en traits et en brumes d'encre. Un superbe objet, un livre-disque comme on n'en fait plus, s'ouvrant et se feuilletant comme une fresque enragée et langoureuse, tiré et numéroté à 1000 exemplaires et sérigraphié artisanalement sur sa couverture.

Par Corinne Morel Darleux
Chez Ombres & Lumières

|

Auteur

Corinne Morel Darleux

Editeur

Ombres & Lumières

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Manifeste Tectonique / Bestiaire Erotique par Corinne Morel Darleux

Commenter ce livre

 

Manifeste Tectonique / Bestiaire Erotique

Corinne Morel Darleux

Paru le 22/08/2025

28 pages

Ombres & Lumières

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782954888071
9782954888071
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.