Manifeste Tectonique / Bestiaire Erotique est une Åuvre collective incluant un livre 28 pages et un vinyle 45 tours. Corinne Morel Darleux signe deux textes inéditsA : un écho-manifeste de son essai "Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce" et un second, aux courbes beaucoup plus intimes. mastO (Bérurier Noir) ouvre et ferme les clés d'un saxophone, à la fois sombre et lumineux, bande-son idéale. Elizabeth Saint-Jalmes matérialise le propos en traits et en brumes d'encre. Un superbe objet, un livre-disque comme on n'en fait plus, s'ouvrant et se feuilletant comme une fresque enragée et langoureuse, tiré et numéroté à 1000 exemplaires et sérigraphié artisanalement sur sa couverture.