Mon oeil !

Dans la chaleur de la brousse africaine, un troupeau d'hippopotames se prélasse dans l'eau fraiche d'une rivière. Un jeune hippopotame s'en va faire un tour. Ennuyé par un insecte, il secoue sa tête et, tout à coup, son oeil tombe dans l'eau ! Le pauvre animal s'agite, remuant la vase. L'eau se trouble : impossible d'y retrouver son oeil. Un échassier lui conseille de ne pas paniquer, des crocodiles lui disent de ne pas s'affoler, des lions, hyènes, éléphants, gnous, girafes, grenouilles et singes lui crient de respirer. L'hippopotame se calme et s'immobilise. L'eau retrouve sa transparence et que voit-il au fond ? Son oeil ! Les animaux félicitent le valeureux petit hippopotame qui a réussi, en respirant, à surmonter sa peur et ses tourments. A travers un langage graphique inventif et ludique, Loïc Gaume et Sylvain Alzial proposent une adaptation contemporaine d'un conte traditionnel africain, une histoire farfelue, bien qu'empreinte de sagesse.