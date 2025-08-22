Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

Mon oeil !

Sylvain Alzial, Gaume Loïc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la chaleur de la brousse africaine, un troupeau d'hippopotames se prélasse dans l'eau fraiche d'une rivière. Un jeune hippopotame s'en va faire un tour. Ennuyé par un insecte, il secoue sa tête et, tout à coup, son oeil tombe dans l'eau ! Le pauvre animal s'agite, remuant la vase. L'eau se trouble : impossible d'y retrouver son oeil. Un échassier lui conseille de ne pas paniquer, des crocodiles lui disent de ne pas s'affoler, des lions, hyènes, éléphants, gnous, girafes, grenouilles et singes lui crient de respirer. L'hippopotame se calme et s'immobilise. L'eau retrouve sa transparence et que voit-il au fond ? Son oeil ! Les animaux félicitent le valeureux petit hippopotame qui a réussi, en respirant, à surmonter sa peur et ses tourments. A travers un langage graphique inventif et ludique, Loïc Gaume et Sylvain Alzial proposent une adaptation contemporaine d'un conte traditionnel africain, une histoire farfelue, bien qu'empreinte de sagesse.

Par Sylvain Alzial, Gaume Loïc
Chez Versant Sud

|

Auteur

Sylvain Alzial, Gaume Loïc

Editeur

Versant Sud

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon oeil ! par Sylvain Alzial, Gaume Loïc

Commenter ce livre

 

Mon oeil !

Sylvain Alzial, Gaume Loïc

Paru le 22/08/2025

32 pages

Versant Sud

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931296271
9782931296271
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.