#Album jeunesse

Roland Léléfan la naissance

Louise Mézel

Savez-vous comment les éléphants viennent sur terre ? Après sept albums, il était temps de connaître la vérité sur la naissance de Roland Léléfan. Avec l'histoire de son petit héros aux grandes oreilles, Louise Mézel explique aussi comment naissent les enfants. Le caractère anthropomorphe que permet l'éléphanteau offre un joli temps d'attente entre cette première sensibilisation et la seconde qui interviendra quand les petits lecteurs seront plus âgés. Du chou au ventre d'une maman éléphant, l'illustratrice aborde avec délicatesse les différents récits qui racontent sans tout dévoiler comment les bébés viennent au monde. Elle en retient l'essentiel : une bonne dose d'amour est toujours nécessaire pour créer un être vivant... et plus encore quand il s'agit d'un être aussi spécial que Roland !

Par Louise Mézel
Chez La Joie de Lire

|

Auteur

Louise Mézel

Editeur

La Joie de Lire

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Roland Léléfan la naissance

Louise Mézel

Paru le 22/08/2025

40 pages

La Joie de Lire

10,90 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782889860456
9782889860456
© Notice établie par ORB
plus d'informations

