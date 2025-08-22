Roland Léléfan la naissance

Savez-vous comment les éléphants viennent sur terre ? Après sept albums, il était temps de connaître la vérité sur la naissance de Roland Léléfan. Avec l'histoire de son petit héros aux grandes oreilles, Louise Mézel explique aussi comment naissent les enfants. Le caractère anthropomorphe que permet l'éléphanteau offre un joli temps d'attente entre cette première sensibilisation et la seconde qui interviendra quand les petits lecteurs seront plus âgés. Du chou au ventre d'une maman éléphant, l'illustratrice aborde avec délicatesse les différents récits qui racontent sans tout dévoiler comment les bébés viennent au monde. Elle en retient l'essentiel : une bonne dose d'amour est toujours nécessaire pour créer un être vivant... et plus encore quand il s'agit d'un être aussi spécial que Roland !