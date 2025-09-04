Secrets d'amour

Comment faire pour découvrir l'amour avec un grand " A " ? L'adaptation en roman du premier tome de la série à succès Coeur Collège ! A 11 ans, Linon, qui a un crush pour Noa, et Garance, déjà cynique, se posent beaucoup de questions sur l'amour... Pour tenter d'y répondre, elles décident de mener une vaste enquête auprès des filles plus âgées du collège. Grâce notamment à Enjoy Parasol, la fille la plus canon de l'école, et à Adèle, la gothique rebelle, elles vont découvrir qu'il faut apprendre à voir au-delà des apparences, et que même les deux meilleures amies du monde peuvent avoir des secrets l'une pour l'autre... Un roman adapté de la bande dessinée à succès Coeur Collège , accompagné d'un dossier pour aborder plus en profondeur des thématiques propres à l'adolescence.