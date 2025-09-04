Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

Secrets d'amour

BeKa, Maya

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment faire pour découvrir l'amour avec un grand " A " ? L'adaptation en roman du premier tome de la série à succès Coeur Collège ! A 11 ans, Linon, qui a un crush pour Noa, et Garance, déjà cynique, se posent beaucoup de questions sur l'amour... Pour tenter d'y répondre, elles décident de mener une vaste enquête auprès des filles plus âgées du collège. Grâce notamment à Enjoy Parasol, la fille la plus canon de l'école, et à Adèle, la gothique rebelle, elles vont découvrir qu'il faut apprendre à voir au-delà des apparences, et que même les deux meilleures amies du monde peuvent avoir des secrets l'une pour l'autre... Un roman adapté de la bande dessinée à succès Coeur Collège , accompagné d'un dossier pour aborder plus en profondeur des thématiques propres à l'adolescence.

Par BeKa, Maya
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

BeKa, Maya

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Secrets d'amour par BeKa, Maya

Commenter ce livre

 

Secrets d'amour

BeKa, Maya

Paru le 04/09/2025

128 pages

Les Livres du Dragon d'Or

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821219021
9782821219021
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.