Inflorescence

Jura, 1911. Une femme se désespère d'être à nouveau enceinte et se rend superstitieusement au lieu-dit Le Gouffre du diable pour implorer la fin de sa grossesse. A partir de ce lieu dont la terrifiante et réelle histoire nous est contée et de cette aïeule commune, le roman dresse quatre portraits de femmes ordinaires qui traversent de lourdes épreuves et dont les vies s'entrecroisent, et parfoisse déchirent. Le jardin, comme une trame, relie ces quatre destins. Plates-bandes ordonnées d'un lotissement Levitt ou serre en Argentine mais lieu-miroir qui n'appartient qu'à soi et qui permet la reconstruction.