Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Inflorescence

Raluca Antonescu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jura, 1911. Une femme se désespère d'être à nouveau enceinte et se rend superstitieusement au lieu-dit Le Gouffre du diable pour implorer la fin de sa grossesse. A partir de ce lieu dont la terrifiante et réelle histoire nous est contée et de cette aïeule commune, le roman dresse quatre portraits de femmes ordinaires qui traversent de lourdes épreuves et dont les vies s'entrecroisent, et parfoisse déchirent. Le jardin, comme une trame, relie ces quatre destins. Plates-bandes ordonnées d'un lotissement Levitt ou serre en Argentine mais lieu-miroir qui n'appartient qu'à soi et qui permet la reconstruction.

Par Raluca Antonescu
Chez La Baconnière

|

Auteur

Raluca Antonescu

Editeur

La Baconnière

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Inflorescence par Raluca Antonescu

Commenter ce livre

 

Inflorescence

Raluca Antonescu

Paru le 22/08/2025

312 pages

La Baconnière

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889601813
9782889601813
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.