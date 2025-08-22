Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Iris

Fabian Menor

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Iris est une artiste peintre reconnue, qui, malgré son grand âge, se dévoue toujours avec passion à son art, une peinture abstraite toute en lignes et en droites. Frappée par une maladie oculaire dégénérative, Iris doit se résoudre à perdre sa totale et précieuse indépendance et à rejoindre un foyer pour personnes âgées. Elle doit alors faire face à un nouveau quotidien, qui la ramène à sa propre vulnérabilité, mais qui lui permettra aussi de faire face à certains vieux démons issus de son passé. De sa maladie, irrémédiable, elle fera une force pour se réinventer - et c'est une touche de lyrisme alimentée d'une ultime pulsion de vie qui va ainsi bouleverser son art comme son rapport au monde. Derrière sa figure d'artiste détachée, aussi acariâtre qu'attachante, on découvre alors une femme résiliente, qui s'appuie sur ses lignes droites pour tenir debout. ? A travers les yeux d'Iris, Fabian Menor use de tout son art pour nous faire découvrir le nouveau monde de l'artiste vieillissante, un monde tout en courbe, déformé et déstabilisant. Son expérience dans un foyer pour personnes âgées, dans lequel il s'est immergé pendant plusieurs mois, l'a évidemment nourri pour ce livre.? L'auteur nous rappelle dans "Iris" qu'il n'y a pas d'âge pour se renouveler, que l'art est avant tout une forme d'introspection qui a sa place tout au long de la vie d'un individu. Fabian Menor est un dessinateur et illustrateur né à Genève à la fin du siècle passé. On lui doit déjà deux livres : "Elise" (La Joie de livre) et "Derborence", une adaptation du texte de Charles Ferdinand Ramuz (Helvetiq). Tout comme l'héroïne de son nouveau livre, Fabian Menor s'est complètement réinventé ici, et s'affirme ainsi comme un auteur à suivre.

Par Fabian Menor
Chez Atrabile Editions

|

Auteur

Fabian Menor

Editeur

Atrabile Editions

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Iris par Fabian Menor

Commenter ce livre

 

Iris

Fabian Menor

Paru le 22/08/2025

120 pages

Atrabile Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889231553
9782889231553
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.