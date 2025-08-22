Iris est une artiste peintre reconnue, qui, malgré son grand âge, se dévoue toujours avec passion à son art, une peinture abstraite toute en lignes et en droites. Frappée par une maladie oculaire dégénérative, Iris doit se résoudre à perdre sa totale et précieuse indépendance et à rejoindre un foyer pour personnes âgées. Elle doit alors faire face à un nouveau quotidien, qui la ramène à sa propre vulnérabilité, mais qui lui permettra aussi de faire face à certains vieux démons issus de son passé. De sa maladie, irrémédiable, elle fera une force pour se réinventer - et c'est une touche de lyrisme alimentée d'une ultime pulsion de vie qui va ainsi bouleverser son art comme son rapport au monde. Derrière sa figure d'artiste détachée, aussi acariâtre qu'attachante, on découvre alors une femme résiliente, qui s'appuie sur ses lignes droites pour tenir debout. ? A travers les yeux d'Iris, Fabian Menor use de tout son art pour nous faire découvrir le nouveau monde de l'artiste vieillissante, un monde tout en courbe, déformé et déstabilisant. Son expérience dans un foyer pour personnes âgées, dans lequel il s'est immergé pendant plusieurs mois, l'a évidemment nourri pour ce livre.? L'auteur nous rappelle dans "Iris" qu'il n'y a pas d'âge pour se renouveler, que l'art est avant tout une forme d'introspection qui a sa place tout au long de la vie d'un individu. Fabian Menor est un dessinateur et illustrateur né à Genève à la fin du siècle passé. On lui doit déjà deux livres : "Elise" (La Joie de livre) et "Derborence", une adaptation du texte de Charles Ferdinand Ramuz (Helvetiq). Tout comme l'héroïne de son nouveau livre, Fabian Menor s'est complètement réinventé ici, et s'affirme ainsi comme un auteur à suivre.