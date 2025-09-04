CE PETIT TRAITE EST UN COLT ! D'où viennent les idées ? Comment apparaissentelles ? A quoi servent-elles ? Et pourquoi, à l'homme encore flanqué ici-bas, se présententelles comme l'arme de poing la plus efficace ? Ce petit traité ne s'adresse pas à ceux qui parlent mais à tous ceux qui ont des choses à dire, notamment dans le monde de la culture et de l'art, de la publicité et du journalisme, de la politique et du commerce. A la frontière de la philosophie, des sciences de l'information et de la communication, cet ouvrage tend la main à tous ceux qui veulent se faire entendre dans le monde des idées. L'époque le demande. C'est même une nécessité. Ce Petit Traité des idées s'emporte avec vous. Il se porte et s'utilise comme un colt.