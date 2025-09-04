Inscription
#Roman francophone

L'heureuse providence

Michel Lacombe

ActuaLitté
Confiée toute jeune à un riche couple de Parisiens en mal d'enfants contre une rente miraculeuse pour son père Ludovic, maître du modeste domaine de Kernadic, Gwenn Le Braz devient institutrice après des études brillantes à l'école normale. Alors que depuis dix ans elle n'a plus revu son père, furieux de son engagement dans l'enseignement laïc, elle apprend qu'il est sur le point de vendre ses terres en raison de la construction d'un barrage. A l'annonce de cette nouvelle, Gwenn est parcourue d'une étrange sensation qui va la ramener dans sa Bretagne natale pour venir au secours du domaine...

Michel Lacombe
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Michel Lacombe

Editeur

Editions De Borée

Genre

Bretagne

L'heureuse providence

Michel Lacombe

Paru le 04/09/2025

576 pages

Editions De Borée

9,90 €

ActuaLitté
9782812940897
