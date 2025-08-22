Cézanne à Aix, Cézanne chez lui

"Quand on est né là-bas, c'est foutu, rien ne vous dit plus" . Paul Cezanne (1839-1906) a toujours été viscéralement attaché à sa ville natale d'Aix-en-Provence, qui le célèbre dignement cette année. En juin 2025 en effet, deux sites cezanniens d'exception, restaurés sous la houlette de la municipalité, rouvrent au public. D'une part le jas de Bouffan, élégante bâtisse du XVIIIe siècle qui fut durant quarante ans un point d'ancrage pour le peintre, et d'autre part son ultime atelier, niché sur la colline des Lauves. Cet album vous invite à marcher dans les pas du maître pour (re)découvrir sa ville, pousser la porte de ses ateliers et sillonner la campagne environnante qu'il n'a cessé d'arpenter, immortalisant sous ses pinceaux la montagne Sainte-Victoire ou les carrières de Bibémus. Une plongée inédite dans l'univers intime du père de l'art moderne