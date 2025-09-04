Inscription
#Roman francophone

Jeanne avant Jeanne

Alec Medieff

ActuaLitté
Jeanne d'Arc quitte sa Lorraine pour aller tirer le dauphin Charles VII de sa torpeur. Mais avant ? Qui fut l'ado Jeanne ? On se doute qu'une adolescente capable d'imposer sa volonté à des soudards devait avoir un caractère bien trempé. Et qu'il lui a fallu rencontrer les bonnes personnes... C'est ce qu'imagine ce roman malicieux et parfaitement plausible. Jeanne d'Arc ? Une ado difficile ! Un beau matin, une gardienne de moutons quitte Vaucouleurs pour aller secouer à Chinon le futur Charles VII. Elle a dix-sept ans. On connaît la suite. Mais avant ? Qui fut l'ado Jeanne ? Nul n'en sait rien. Alors on imagine. On imagine qu'une adolescente qui saura conduire une armée, imposer sa volonté et préserver sa virginité au milieu de soudards ne pouvait être une oie blanche. On imagine qu'une jeune fille déjà politisée, au caractère bien trempé, devait bouillir d'impatience à Domrémy, cinquante âmes, avec pour seules confidentes... ses brebis. En revanche, on imagine mal une gamine devenir cheffe des armées de France sans CV. Il a dû se passer un truc. Mais quoi ? Une seule chose est certaine : ses parents n'ont pas dû s'amuser tous les jours. Les d'Arc, avant les Anglais, ont eu à affronter " Jeanne avant Jeanne ". Et ce n'était pas de tout repos... Avec humour et ingéniosité, Alec Medieff a fendu l'armure de la sainte pour présenter une Jeanne plus vraie que nature, avant qu'elle ne devienne l'héroïque " Pucelle d'Orléans ".

Par Alec Medieff
Chez L'Archipel

|

Auteur

Alec Medieff

Editeur

L'Archipel

Genre

Renaissance

Jeanne avant Jeanne

Alec Medieff

Paru le 04/09/2025

256 pages

L'Archipel

20,00 €

ActuaLitté
9782809852646
© Notice établie par ORB
