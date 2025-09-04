Inscription
La diffusion du droit de l'Union européenne

Jean-Christophe Barbato, Louis Feilhès

L'ouvrage étudie la manière dont le droit de l'Union parvient à se diffuser dans des domaines ou des situations qui sont censées lui échapper. Le droit de l'Union européenne est censé avoir un champ d'application limité. Pourtant, il parvient à de se diffuser, à produire des effets au-delà. L'ouvrage entend analyser spécifiquement comment il parvient : par un effet de droit, par un effet d'influence ou encore par un effet de contagion ?

Par Jean-Christophe Barbato, Louis Feilhès
Chez Éditions Larcier

Jean-Christophe Barbato, Louis Feilhès

Éditions Larcier

Droit communautaire

Paru le 04/09/2025

Éditions Larcier

80,00 €

9782807947917
