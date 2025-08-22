Inscription
Quand on n'ose plus rien dire de peur de passer pour un réac

Thierry Keller

Peut-on encore être de gauche sans relever de la catégorie "wokiste" ou "vieux con" ? A-t-on le droit de trouver que tous les "progrès" n'en sont pas, tout en se réjouissant sincèrement des bouleversements de l'époque qui permettent aux oubliés d'hier de devenir les leaders de demain ? Comment rester drôle et subversif sans craindre la censure ou céder à l'autocensure ? Là est le coeur du sujet de ce livre : donner les clés pour résister au "qu'en dira-t-on gauchiste" qui nous tétanise et qui prépare le terrain à une extrême droite relookée. Nourri de ses combats politiques, Thierry Keller nous bouscule dans nos croyances et nos lâchetés, et nous appelle à faire preuve à la fois de courage et de nuance. Il faut à nouveau, nous dit-il, oser penser, oser parler, oser créer. Ne plus raser les murs. Et faire entendre, aussi, nos voix dans le débat public.

Par Thierry Keller
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Thierry Keller

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Actualité politique France

Quand on n'ose plus rien dire de peur de passer pour un réac

Thierry Keller

Paru le 22/08/2025

255 pages

Editions de l’Aube

12,00 €

9782815967686
