#Essais

Réussir le concours d'entrée de l'Ecole du Louvre

Julien Perrier-Chambon

Cet ouvrage a pour objectif de vous donner toutes les chances pour réussir votre entrée à l'école du Louvre. Cet ouvrage permet aux candidats de se préparer efficacement : - en révisant les connaissances culturelles fondamentales, les notions littéraires et artistiques indispensables ; - en s'exerçant sur la description d'une oeuvre d'art, et la composition d'histoire de l'art ; - et en s'entraînant aux épreuves grâce à des exercices, des sujets d'annales corrigés et les annales du nouveau concours 2024.

Par Julien Perrier-Chambon
Chez Studyrama

|

Auteur

Julien Perrier-Chambon

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Réussir le concours d'entrée de l'Ecole du Louvre

Julien Perrier-Chambon

Paru le 18/09/2025

388 pages

Studyrama

15,00 €

ActuaLitté
9782759058433
