#Essais

Jurisprudence sociale

Revue fiduciaire

ActuaLitté
Ce dictionnaire rassemble, sous des mots-clés, plus de 10 000 décisions rendues principalement par la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'Union européenne depuis plus de 50 ans. Des résumés fiables, des références complètes, des tables thématique et chronologique détaillées font de cet ouvrage un outil sans équivalent. La version en ligne donne accès à des mises à jour régulières indispensables en raison de l'évolution permanente de la jurisprudence et du nombre de décisions rendues. A destination des praticiens du droit du travail, des représentants du personnel et des étudiants.

Par Revue fiduciaire
Chez Groupe Revue Fiduciaire

Auteur

Revue fiduciaire

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Droit du travail et de l'emplo

Jurisprudence sociale

Revue fiduciaire

Paru le 11/09/2025

Groupe Revue Fiduciaire

89,10 €

9782757910153
© Notice établie par ORB
