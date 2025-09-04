Malaise dans l'adolescence

Dans la réalité mouvante de l'adolescence, les symptômes du fonctionnement limite semblent s'exacerber, sur le mode du retrait (claustrations, phobies scolaires, anorexies) comme sur celui de l'extériorisation des tensions (troubles borderlines, passages à l'acte, etc.). Si les facteurs traumatiques sont à considérer, ils ne devraient pourtant pas occulter la dynamique générale où se rencontrent l'histoire familiale et le mouvement des relations interpersonnelles en société. Manque de temps (respecter le mûrissement ou la latence des processus psychologiques) et de "tendre" (cette capacité d'attention ou d'ajustements aux besoins de l'adolescent) se conjuguent souvent pour presser les enfants et pour dévier leur identité sans pouvoir canaliser harmonieusement les excitations. Il convient de mettre en oeuvre des médiations thérapeutiques sur les axes du tendre et du temps à prendre, et même à apprendre. Ce livre discute les modèles psychopathologiques en rapport avec notre contexte sociologique. Il illustre cette discussion par la clinique et par quelques figures littéraires.