Malaise dans l'adolescence

Yoann Loisel

Dans la réalité mouvante de l'adolescence, les symptômes du fonctionnement limite semblent s'exacerber, sur le mode du retrait (claustrations, phobies scolaires, anorexies) comme sur celui de l'extériorisation des tensions (troubles borderlines, passages à l'acte, etc.). Si les facteurs traumatiques sont à considérer, ils ne devraient pourtant pas occulter la dynamique générale où se rencontrent l'histoire familiale et le mouvement des relations interpersonnelles en société. Manque de temps (respecter le mûrissement ou la latence des processus psychologiques) et de "tendre" (cette capacité d'attention ou d'ajustements aux besoins de l'adolescent) se conjuguent souvent pour presser les enfants et pour dévier leur identité sans pouvoir canaliser harmonieusement les excitations. Il convient de mettre en oeuvre des médiations thérapeutiques sur les axes du tendre et du temps à prendre, et même à apprendre. Ce livre discute les modèles psychopathologiques en rapport avec notre contexte sociologique. Il illustre cette discussion par la clinique et par quelques figures littéraires.

Yoann Loisel
Chez PU Rennes

Auteur

Yoann Loisel

Editeur

PU Rennes

Genre

Etats limites

Malaise dans l'adolescence

Yoann Loisel

Paru le 04/09/2025

210 pages

PU Rennes

18,00 €

9782753598867
