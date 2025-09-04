Cet ouvrage est une invitation à repenser le tourisme rural sous une forme plus respectueuse et durable, en valorisant les savoirs locaux, l'histoire et la culture des territoires, tout en répondant aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Cet essai explore la relation entre ville et campagne, en mettant l'accent sur les défis socio-écologiques actuels liés au tourisme. L'auteur, Marc Jonas, fort de son expérience en oenotourisme et médiation culturelle, propose une réfelxion critique sur l'évolution du tourisme face à ces enjeux. Il aborde la richesse des espaces ruraux, au-delà de la simple économie, en intégrant les dimensions géophysiques et sociales. A travers le prisme de l'agritourisme, il redéfinit le terroir, non plus seulementy comme espace de production agricole, mais comme un lei de vie où se mêlent traditions, paysages et modes de vie. Il propose une nouvelle forme de tourisme, respectueuse et innovante, qui s'inspire de l'agroécologie, comme alternative à la marchandisation du vivant. Ce livre invite à repenser les liens entre producteurs et consommateurs, en explorant des voies de coopérations et en imaginant de nouvelles formes d'hospitalité adaptées aux défis de demain.