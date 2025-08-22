Atlas des vignobles de Bordeaux

- Des cartes précises pour découvrir les vignobles de la région bordelaise : Blayais-Bourgeais, Entre-deux-Mers, Libournais, Sauternais, Graves, Médoc et Côtes-de-Bordeaux - Une présentation synthétique des particularismes géographiques, géologiques et climatologiques de chaque terroir, la nature et la description des cépages utilisés, ainsi que la liste et le détail de toutes les appellations et dénominations de cette riche et fameuse région viticole - Les tableaux des principaux classements des meilleurs vins du bordelais - Toutes les appellations et les informations touristiques pour parcourir une "route des vins" en mêlant dégustations et découverte du patrimoine régional