#Essais

En finir avec les idées fausses sur les métiers manuels et l'artisanat

Gabrielle Légeret

"Les métiers manuels, ça paye mal" "On est manuel ou intellectuel" "Le design et les métiers d'art, c'est pour les bobos urbains" Menuisier, mécanicien, couturier ou tailleur de pierre : les métiers manuels et l'artisanat sont bien souvent relégués à des pratiques désuètes ou cantonnés à des images d'Epinal. C'est nier la réalité de leur histoire, faite d'innovations et d'adaptations, et ne pas reconnaître les ressources qu'ils représentent pour notre avenir. Même si plus de 500 000 actifs exercent des métiers d'art et savoir-faire d'exception en France, leur richesse n'est pas qu'économique, elle est aussi éducative, culturelle, sociale. Ces savoir-faire invitent à reconnaître la valeur de la singularité, des territoires et du temps long. Aussi, à l'heure où la crise écologique exige de renouer avec la sobriété et la durabilité, les métiers manuels apparaissent comme de puissants leviers pour accompagner cette transition. Gabrielle Légeret est la fondatrice et directrice générale de l'association De l'or dans les mains, qui sensibilise les jeunes aux métiers manuels en déployant des ateliers de pratique manuelle au sein des établissements scolaires, avec des artisans. Avec les contributions de Alain Ananos, Damien Baldin, Nicolas Bard, Quentin Bernard, Olivia Bertrand, Benjamin Cabanes, Géraldine Cauchy, Tiphaine Chouillet, Francesca Cominelli, Jean-Sébastien Decaux, Claire Deligant, Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, Bénédicte Epinay, Olivier Fabre, Paule Faivre-Tavignot, Julia Ferloni, Brigitte Flamand, Aurélien Fouillet, Philippe Gauthier, Stéphane Galerneau, Laure Garcia Castelli, Victor Guedy, Yann Grienenberger, Hedwige Grosnier, José Halloy, hilippe Huppé, Juliette Keohane, Jean-Michel Kosianski, Dominique Lavaur, Raphaëlle Le Baud, Fanny Lerderlin, Héloïse Leboucher, Hervé Lemoine, Lisa Millet, Alexandre Monnin, Pierre-Jean Morand, Frédérick Mathis, Sophie Marinopoulos, Bruno de Maistre, Erwan Paitel, Amélie de Ronseray, Karine Santamaria, Grégoire Talon, Emmanuel Tibloux, Alexia Tronel, Julien Tuffery, Clara Vecchio, Ariane Vitou, Anaïs Voy-Gillis, Armelle Weisman.

Par Gabrielle Légeret
Chez Editions de l'Atelier

Auteur

Gabrielle Légeret

Editeur

Editions de l'Atelier

Genre

Sociologie du travail

En finir avec les idées fausses sur les métiers manuels et l'artisanat

Gabrielle Légeret

Paru le 22/08/2025

256 pages

Editions de l'Atelier

13,50 €

9782708295124
