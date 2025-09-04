Inscription
#Essais

Entre le bien et le mal

David Antoine

ActuaLitté
Dans cette autobiographie poignante, David Antoine - mannequin, kiné et influenceur - nous convie à un voyage intérieur, un chemin de rédemption et de transformation. De son enfance marquée par le harcèlement et les errances à sa rencontre bouleversante avec la foi chrétienne, de la célébrité éphémère de la télévision à l'emprise des addictions, il livre une introspection d'une rare sincérité. Chaque épisode de sa vie devient une leçon, un appel à l'espoir et à la résilience. David Antoine ne cache rien de ses contradictions ni de ses luttes. Ses années de gloire et de déchéance, son évolution personnelle et spirituelle, témoignent d'une quête incessante de sens et de vérité. A travers son parcours tumultueux, il nous invite à une réflexion sur la condition humaine et les choix qui façonnent nos vies. Mais au-delà de l'introspection personnelle, ce livre soulève des questions profondes sur la foi chrétienne elle-même. Dans une société où elle est souvent réduite à des rituels et des traditions, David nous pousse à réinventer la foi, à la rendre vivante et incarnée. Il nous questionne : et si la véritable religion chrétienne ne résidait pas dans l'accomplissement des rites, mais dans une relation authentique et transformative avec Dieu, capable de métamorphoser la vie de l'individu ?

Par David Antoine
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

David Antoine

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Vie chrétienne

Entre le bien et le mal

David Antoine

Paru le 18/09/2025

Le Courrier du Livre

19,90 €

ActuaLitté
9782702930397
