Tank Chair Tome 6

Après que les âmes de Nagi et du professeur ont été séparées, le grand frère de Shizuka a repris connaissance. Afin de l'aider à retrouver ses forces, sa soeur s'occupe de sa rééducation en lui organisant des combats. Mais tout cela n'empêche pas pour autant Shizuka d'être intriguée par Nina, l'enfant que Yûri a affrontée sur le paquebot Takara. Déterminée à percer le mystère qui entoure cette petite fille qui ressemble tant à Nagi, elle décide d'interroger le Docteur Radio qui va lui raconter la stupéfiante réalité...