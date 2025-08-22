Inscription
#Manga

Tank Chair Tome 6

Manabu Yashiro, Rodolphe Gicquel, Eric Montésinos

Après que les âmes de Nagi et du professeur ont été séparées, le grand frère de Shizuka a repris connaissance. Afin de l'aider à retrouver ses forces, sa soeur s'occupe de sa rééducation en lui organisant des combats. Mais tout cela n'empêche pas pour autant Shizuka d'être intriguée par Nina, l'enfant que Yûri a affrontée sur le paquebot Takara. Déterminée à percer le mystère qui entoure cette petite fille qui ressemble tant à Nagi, elle décide d'interroger le Docteur Radio qui va lui raconter la stupéfiante réalité...

Par Manabu Yashiro, Rodolphe Gicquel, Eric Montésinos
Chez Dargaud

|

Auteur

Manabu Yashiro, Rodolphe Gicquel, Eric Montésinos

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

Tank Chair Tome 6

Manabu Yashiro trad. Rodolphe Gicquel

Paru le 22/08/2025

192 pages

Dargaud

8,10 €

9782505133865
