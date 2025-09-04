Les fantômes de Baz Kalet

Adrien Karll est contraint d'assurer la défense de Robert Amstrong, un homme d'affaires américain accusé d'avoir assassiné sa femme, une ancienne star du petit écran. En échange de ses services, Adrien recevra un million d'euros. La seule condition : ne pas quitter l'île où Amstrong vit. Mais à mesure que le procès approche, d'étranges phénomènes se produisent autour de lui. Adrien, pourtant rationnel, va devoir lutter pour ne pas sombrer dans la folie. Un polar ésotérique qui vous fera frissonner à chaque page, en vous plongeant dans une atmosphère troublante aux frontières du surnaturel. Entre fiction et réalité, Yann Botrel aime semer dans ses histoires des anecdotes historiques pour créer des récits qui captivent le lecteur.