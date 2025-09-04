Inscription
Les fantômes de Baz Kalet

Yann Botrel

Adrien Karll est contraint d'assurer la défense de Robert Amstrong, un homme d'affaires américain accusé d'avoir assassiné sa femme, une ancienne star du petit écran. En échange de ses services, Adrien recevra un million d'euros. La seule condition : ne pas quitter l'île où Amstrong vit. Mais à mesure que le procès approche, d'étranges phénomènes se produisent autour de lui. Adrien, pourtant rationnel, va devoir lutter pour ne pas sombrer dans la folie. Un polar ésotérique qui vous fera frissonner à chaque page, en vous plongeant dans une atmosphère troublante aux frontières du surnaturel. Entre fiction et réalité, Yann Botrel aime semer dans ses histoires des anecdotes historiques pour créer des récits qui captivent le lecteur.

Par Yann Botrel
Chez Les Editions du Gros caillou

Auteur

Yann Botrel

Editeur

Les Editions du Gros caillou

Genre

Thrillers

Les fantômes de Baz Kalet

Yann Botrel

Paru le 04/09/2025

281 pages

Les Editions du Gros caillou

19,00 €

9782494202252
