#Roman francophone

De dahlias et noyades

Esther Morand Khiabani

ActuaLitté
Ce recueil est un regard lent posé sur l'autre, sa façon de dire et de se taire, d'être au monde et de disparaître , une exploration dans les manières d'être à l'amour. L'autrice crée une constellation qui fait s'associer les éléments, les teintes, les températures. Inspirée de la poésie persane qui déborde d'évocations végétales et animales, l'écriture n'est pas à côté ni au-dessus de la nature, mais dans un même corps de création où se tissent les mouvements fantômes de l'absence et de la perte.

Par Esther Morand Khiabani
Chez Blast

|

Auteur

Esther Morand Khiabani

Editeur

Blast

Genre

Poésie

De dahlias et noyades

Esther Morand Khiabani

Paru le 22/08/2025

96 pages

Blast

12,00 €

ActuaLitté
9782492642319
© Notice établie par ORB
