De dahlias et noyades

Ce recueil est un regard lent posé sur l'autre, sa façon de dire et de se taire, d'être au monde et de disparaître , une exploration dans les manières d'être à l'amour. L'autrice crée une constellation qui fait s'associer les éléments, les teintes, les températures. Inspirée de la poésie persane qui déborde d'évocations végétales et animales, l'écriture n'est pas à côté ni au-dessus de la nature, mais dans un même corps de création où se tissent les mouvements fantômes de l'absence et de la perte.