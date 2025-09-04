Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les oiseaux sont faux

Maëlle Puéchoultres

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Hervé est un homme d'une cinquantaine d'années qui bibelote dans le garage de sa maison de banlieue. Menant une vie solitaire, il consacre la majeure partie de son temps à la constitution minutieuse d'une collection d'appeaux. Et quand il ne communique pas avec les volatiles, ou à distance avec sa nièce chérie, étudiante en bioacoustique, par échange de messages vocaux, c'est sur l'écran de son ordinateur qu'il multiplie les onglets le redirigeant vers réseaux sociaux et sites d'information, dont émerge un forum en particulier : la "communauté des aposibilaphiles" , avec qui il partage ses enregistrements d'imitations d'oiseaux. Mais petit à petit le sentiment d'isolement grandit : des commentaires anonymes sur le forum résonnent avec le surgissement de l'incertitude au sein du quotidien d'Hervé. Lassitude ou perte de sens ? Les évidences vacillent : le garage confortable se met à trembler. Au fur et à mesure que les interprétations divergentes du monde deviennent assourdissantes, et que la nature autour de lui se tait, l'identité du personnage se fracture, venant remettre en cause le plus intime : les oiseaux seraient-ils faux ? L'ambition de ce texte est d'interroger notre appréhension face à l'instabilité du monde, et en particulier les solutions que nous y trouvons, dans nos négociations quotidiennes avec la réalité pour réduire ces incertitudes. De fait, dans une société où nous n'avons jamais été en aussi grande possibilité de nous informer sur les événements politiques, climatiques, sociaux ou scientifiques, il n'est pas anodin de voir une résurgence des manifestations de ce que l'on appelle le complotisme. Pièce écrite pour 1 comédien

Par Maëlle Puéchoultres
Chez Esse que éditions

|

Auteur

Maëlle Puéchoultres

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les oiseaux sont faux par Maëlle Puéchoultres

Commenter ce livre

 

Les oiseaux sont faux

Maëlle Puéchoultres

Paru le 04/09/2025

56 pages

Esse que éditions

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487746060
9782487746060
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.