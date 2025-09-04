La nuit des sacrifices

L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Leur passé est un secret. Leur avenir, une guerre. Leur amour, une arme. Nina, princesse impériale de l'empire du Jour, vit dans un monde où seuls des sacrifices humains permettent de repousser la nuit ensorcelée, une malédiction imposée par l'empire de la Nuit. Cependant, Nina est déterminée à réussir là où son père a échoué et mettre un terme à cette punition sanguinaire... Quitte à bafouer la volonté des dieux et franchir la montagne-frontière dans le but de s'offrir elle-même en sacrifice à l'empereur ennemi. Mais face à Bregov, le souverain impitoyable de la Nuit, les règles du jeu changent. Car leurs destins sont liés par un passé qu'aucun d'eux n'a oublié. Trahison, passion, magie et vengeance se mêlent dans une bataille où chaque décision pourrait briser un empire... ou un coeur.