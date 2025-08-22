Inscription
Betty & Polo

Adrien Poissier

Betty et Polo sont des animaux de ferme. Ils appartiennent à l'échelon le plus bas dans la hiérarchie des animaux : les fonds de bouillons, ceux destinés à finir dans une assiette. Bien décidés à ne pas garnir la table du réveillon, ils parviennent à s'enfuir juste avant Noël, et découvrent qu'il existe une école pour devenir de parfaits animaux de compagnie. Mais pour une oie et un coquelet, la tâche s'annonce bien difficile et ils devront puiser dans des réserves de ruse et d'intelligence jusque-là insoupçonnées. Betty et Polo parviendront-ils à décrocher le statut tant convoité d'animal de compagnie ?

Par Adrien Poissier
Chez Charivari

|

Auteur

Adrien Poissier

Editeur

Charivari

Genre

Humour

Betty & Polo

Adrien Poissier

Paru le 22/08/2025

160 pages

Charivari

19,50 €

9782487663053
