Betty & Polo

Betty et Polo sont des animaux de ferme. Ils appartiennent à l'échelon le plus bas dans la hiérarchie des animaux : les fonds de bouillons, ceux destinés à finir dans une assiette. Bien décidés à ne pas garnir la table du réveillon, ils parviennent à s'enfuir juste avant Noël, et découvrent qu'il existe une école pour devenir de parfaits animaux de compagnie. Mais pour une oie et un coquelet, la tâche s'annonce bien difficile et ils devront puiser dans des réserves de ruse et d'intelligence jusque-là insoupçonnées. Betty et Polo parviendront-ils à décrocher le statut tant convoité d'animal de compagnie ?