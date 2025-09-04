Inscription
#Essais

Les clefs de l'hypnose & de l'autohypnose

Frédéric Barbey

ActuaLitté
Le guide essentiel pour découvrir et maîtriser rapidement les techniques de l'hypnose et de l'autohypnose. Toutes les clefs pour tester et développer sa capacité d'hypnose et d'autohypnose ? : les techniques d'induction, les signes pour reconnaître un état d'hypnose, stabiliser et approfondir une transe hypnotique... Tous les outils pour maîtriser la technique de l'hypnose : synchronisation, ancrage, visualisation, suggestions directes et indirectes, etc. Sans oublier les précautions à prendre : induire une transe hypnotique en toute sécurité, vérifier son intensité, sortir de l'état d'hypnose... Des exercices d'hypnose et d'autohypnose pas à pas pour s'entraîner, ainsi que des protocoles et des scripts clés en main : - Acouphènes - Addictions (tabac, écrans...) - Gestion du poids - Phobies (chiens, avion, parler en public...) - Stress - Estime de soi - Préparation à l'accouchement - Troubles du sommeil, de l'alimentation ou du comportement (tics, bégaiement...), etc. Des explications faciles à suivre, grâce aux nombreux cas concrets et aux exercices pas à pas proposés.

Par Frédéric Barbey
Chez Suzac

|

Auteur

Frédéric Barbey

Editeur

Suzac

Genre

Hypnose médicale

Les clefs de l'hypnose & de l'autohypnose

Frédéric Barbey

Paru le 04/09/2025

201 pages

Suzac

14,90 €

ActuaLitté
9782487211032
© Notice établie par ORB
