Les clefs de l'hypnose & de l'autohypnose

Le guide essentiel pour découvrir et maîtriser rapidement les techniques de l'hypnose et de l'autohypnose. Toutes les clefs pour tester et développer sa capacité d'hypnose et d'autohypnose ? : les techniques d'induction, les signes pour reconnaître un état d'hypnose, stabiliser et approfondir une transe hypnotique... Tous les outils pour maîtriser la technique de l'hypnose : synchronisation, ancrage, visualisation, suggestions directes et indirectes, etc. Sans oublier les précautions à prendre : induire une transe hypnotique en toute sécurité, vérifier son intensité, sortir de l'état d'hypnose... Des exercices d'hypnose et d'autohypnose pas à pas pour s'entraîner, ainsi que des protocoles et des scripts clés en main : - Acouphènes - Addictions (tabac, écrans...) - Gestion du poids - Phobies (chiens, avion, parler en public...) - Stress - Estime de soi - Préparation à l'accouchement - Troubles du sommeil, de l'alimentation ou du comportement (tics, bégaiement...), etc. Des explications faciles à suivre, grâce aux nombreux cas concrets et aux exercices pas à pas proposés.