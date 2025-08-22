Les royaumes de cendres

La vengeance d'une princesse bafouée Après avoir libéré Caleb de son pacte avec Astaroth, Némésis apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs et fait ses premiers pas à la cour de Koraan ? Déterminée à regagner Illudor au plus vite pour renverser l'ordre établi et se venger de Derius, le mage qui a provoqué sa chute, la princesse est prête à tout pour renforcer sa puissance. C'est cependant sans compter sur Astaroth, qui noue avec elle un étrange lien fait de non-dits, d'un désir de vengeance partagé et de manipulation. En Illudor, Caleb croupit en prison dans l'attente de sa condamnation. Persuadé que Némésis est tombée entre les griffes d'Astaroth par sa faute, son impuissance à lui porter secours le hante jour et nuit. Jusqu'à ce que Derius vienne l'arracher à ses ruminations pour lui proposer l'inattendu : le pardon, en échange de son aide pour capturer et abattre la princesse. La colère des magiciennes persécutées gronde, les attaques monstrueuses se multiplient, les brèches deviennent incontrôlables, les terres démoniaques s'effondrent... L'ombre d'un cataclysme planen et Némésis et Caleb pourraient bien être les seuls capables d'empêcher - ou de provoquer - la tragédie qui scellera le destin des royaumes, mais aussi le leur. Marine de Cadenet est une autrice de fantasy aux personnages malmenés et aux péripéties nombreuses. Fan des littératures de l'imaginaire, en particulier de fantasy et de fantastique, elle a fondé La Plume du Droit en parallèle de l'écriture pour aider les auteurices à comprendre leurs droits.