Love at Wild Speed

Prenez le départ du Grand Prix de Monaco avec Juliette et Nolan : frissons garantis dans ce New Adult ! Juliette vient de décrocher le stage de ses rêves, celui qui couronne la fin de ses études : direction Monaco, et son Grand Prix de F1 prestigieux. Le discours qu'elle va devoir prononcer l'effraie, mais elle va surmonter cette épreuve. Son manque de confiance en elle, son lourd passé ne doivent pas entraver son avenir. Pilote de F1, Nolan rêve de décrocher le titre de champion du monde, et il n'a pas le temps d'avoir une relation stable. Pas le temps ni l'envie. On lui a brisé le coeur une fois, on ne l'y reprendra plus. Rien ne doit se mettre en travers de sa route, et surtout pas cette jeune femme au sourire timide et aux yeux qui semblent lire en lui comme dans un livre ouvert. Il rêve d'un titre mondial, elle veut juste se construire un avenir, loin des caméras et des objectifs des journalistes. Elle rêve d'une vie stable, de sécurité, il veut fuir son passé. Et entre eux, une menace. Sur le paddock des Grand Prix. Sauront-ils aller au bout de leur rêve et oseront-ils s'exposer à un coeur brisé ?