Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Love at Wild Speed

Chloe Perrier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Prenez le départ du Grand Prix de Monaco avec Juliette et Nolan : frissons garantis dans ce New Adult ! Juliette vient de décrocher le stage de ses rêves, celui qui couronne la fin de ses études : direction Monaco, et son Grand Prix de F1 prestigieux. Le discours qu'elle va devoir prononcer l'effraie, mais elle va surmonter cette épreuve. Son manque de confiance en elle, son lourd passé ne doivent pas entraver son avenir. Pilote de F1, Nolan rêve de décrocher le titre de champion du monde, et il n'a pas le temps d'avoir une relation stable. Pas le temps ni l'envie. On lui a brisé le coeur une fois, on ne l'y reprendra plus. Rien ne doit se mettre en travers de sa route, et surtout pas cette jeune femme au sourire timide et aux yeux qui semblent lire en lui comme dans un livre ouvert. Il rêve d'un titre mondial, elle veut juste se construire un avenir, loin des caméras et des objectifs des journalistes. Elle rêve d'une vie stable, de sécurité, il veut fuir son passé. Et entre eux, une menace. Sur le paddock des Grand Prix. Sauront-ils aller au bout de leur rêve et oseront-ils s'exposer à un coeur brisé ?

Par Chloe Perrier
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Chloe Perrier

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Love at Wild Speed par Chloe Perrier

Commenter ce livre

 

Love at Wild Speed

Chloe Perrier

Paru le 22/08/2025

522 pages

Alter Real éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385754761
9782385754761
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.