Almanach des sorcières

Opakiona Blackwood

ActuaLitté
Sabbats, esbats, rituels, talismans, artisanat, baptêmes, mariages, funérailles païennes... Vous découvrirez dans cet ouvrage tout le nécessaire pour vivre une année sous le signe de la magie naturelle. Ecrit par deux sorcières pratiquantes, mère et fille issues d'une longue lignée, cet Almanach perpétuel - à conserver et à annoter de vos propres expériences - vous permettra de vous initier à la Magie d'Antan, encore pratiquée par de nombreux adeptes aujourd'hui. Vous pourrez ainsi, grâce à la sagesse et aux conseils de ces véritables sorcières, apprendre à utiliser les pierres et de savants mélanges de plantes pour guérir les maux, ainsi que réaliser des sortilèges et des rituels en lien avec les esprits de la nature. En bonus, un livret avec toutes les heures planétaires et phases de la Lune en 2025, pour ne plus jamais manquer les phénomènes astrologiques et les périodes propices à la magie.

Par Opakiona Blackwood
Chez Editions Contre-Dires

Auteur

Opakiona Blackwood

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Sorcellerie

Almanach des sorcières

Opakiona Blackwood

Paru le 09/10/2025

Editions Contre-Dires

27,00 €

ActuaLitté
9782386900402
