Les plus belles sagesses du monde pour vaincre son stress

Aurélie Godefroy

ActuaLitté
L'adolescence est une période charnière où nous nous posons le plus de questions, où on est le plus confronté au stress. Comment bien vivre ses études ? Comment mieux gérer ses relations avec ses amis et sa famille ? Comment trouver sa place ? Période de conflits intérieur, de peurs et d'angoisses, la confiance et l'autonomie sont nécessaires à l'épanouissement qui passe par l'équilibre. Il est important de chasser le stress de l'adolescence et des études. Les grands sages du monde entier viennent à notre secours pour nous apaiser et apprendre à dédramatiser les moments de chaos, de colère ou encore de tristesse. Leurs paroles rassurantes ont traversé les siècles et sont toujours aussi efficaces pour améliorer notre vie, nous soulager et apprendre à accueillir la joie et le bonheur. Si il existe bien un point commun entre Confucius, Socrate ou encore Swami Prajnanpad c'est que tous nous apprennent à nous connaître, à affronter les obstacles de la vie et à vivre en paix avec nous-mêmes et les autres. Savourez ces plus belles sagesses du monde entier pour vaincre le stress et trouver sereinement votre place.

Chez L'opportun (Editions de)

Les plus belles sagesses du monde pour vaincre son stress

Paru le 04/09/2025

160 pages

8,90 €

9782386710339
