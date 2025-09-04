Ecrire ou ne pas écrire ?

Quelles forces mystérieuses nous poussent à prendre la plume ? Quels obstacles et quelles motivations façonnent l'acte d'écrire ? Au-delà des ambitions littéraires et des rêves de reconnaissance, l'écriture est avant tout un appel. En dialogue avec la pensée lumineuse de Rilke, cet ouvrage sonde les mystères de la création, là où les mots deviennent le miroir de notre être profond. Entre réflexion philosophique et exploration pratique, découvrez comment l'acte d'écrire peut devenir un chemin de transformation, une quête de soi où chaque phrase trace la carte de notre paysage intérieur.