Ecrire ou ne pas écrire ?

Oscar Brenifier

Quelles forces mystérieuses nous poussent à prendre la plume ? Quels obstacles et quelles motivations façonnent l'acte d'écrire ? Au-delà des ambitions littéraires et des rêves de reconnaissance, l'écriture est avant tout un appel. En dialogue avec la pensée lumineuse de Rilke, cet ouvrage sonde les mystères de la création, là où les mots deviennent le miroir de notre être profond. Entre réflexion philosophique et exploration pratique, découvrez comment l'acte d'écrire peut devenir un chemin de transformation, une quête de soi où chaque phrase trace la carte de notre paysage intérieur.

Oscar Brenifier

Editions Ancrages

Notions

Ecrire ou ne pas écrire ?

Paru le 04/09/2025

128 pages

11,90 €

9782385941567
