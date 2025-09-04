Inscription
#Essais

Epicure

Brigitte Boudon

ActuaLitté
Aussi appelée "le Jardin", l'école d'Epicure - fondée en 306 avant J.-C. - était un havre de paix et de convivialité, où l'amitié occupait une place centrale. Les enseignements de ce philosophe sont autant de conseils et de remèdes précieux pour qui souhaite mener une vie sereine et épanouie. Car les maximes d'Epicure, courtes et faciles à mémoriser, nous accompagnent encore aujourd'hui et nous guident vers une existence libre et harmonieuse. Un trésor de sagesse, toujours à portée de main, pour vivre nos amitiés pleinement !

Par Brigitte Boudon
Chez Editions Ancrages

|

Auteur

Brigitte Boudon

Editeur

Editions Ancrages

Genre

Epicure

Epicure

Brigitte Boudon

Paru le 04/09/2025

64 pages

Editions Ancrages

10,90 €

ActuaLitté
9782385941529
© Notice établie par ORB
