Aussi appelée "le Jardin", l'école d'Epicure - fondée en 306 avant J.-C. - était un havre de paix et de convivialité, où l'amitié occupait une place centrale. Les enseignements de ce philosophe sont autant de conseils et de remèdes précieux pour qui souhaite mener une vie sereine et épanouie. Car les maximes d'Epicure, courtes et faciles à mémoriser, nous accompagnent encore aujourd'hui et nous guident vers une existence libre et harmonieuse. Un trésor de sagesse, toujours à portée de main, pour vivre nos amitiés pleinement !