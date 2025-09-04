Not Under 18

L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. "C'est un 10 mais ... c'est un acteur porno". Une romance contemporaine qui bouscule les codes et se joue des a priori ! Lena a un travail un peu particulier : cette féministe convaincue est réalisatrice de films pornographiques destinés aux femmes. Oui, aux femmes ! Car cette idéaliste espère pouvoir faire évoluer ce milieu très masculin. Lorsque son associée lui demande de réaliser un film avec Lance Stormer, star du milieu, elle est hors d'elle ! Ce type a un ego démesuré et il incarne l'image même de tout ce qu'elle déteste. Pour couronner le tout, dès leur première rencontre, il semble prendre un malin plaisir à la faire sortir de ses gonds... Ce tournage va être un enfer ! Mais ce qu'elle n'a pas prévu, c'est de tomber sur un homme qui va remettre en question toutes ses certitudes. Lance le sait, ce boulot n'est qu'une étape dans sa vie. Il a l'habitude que les gens le jugent sur son physique avantageux, et il s'en moque. Le porno, c'est un job facile qui lui permet de gagner de l'argent pour financer ses autres projets. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est de tomber sur une femme qui va remettre en question toutes ses convictions. Deux opposés, deux têtes de mule, des certitudes, et surtout une relation qui fait des étincelles ! Une romance contemporaine qui bouscule les codes et se joue des a priori ! Plus d'un milion de lecteurs séduits sur Wattpad !