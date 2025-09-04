Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Not Under 18

Dana Blue

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. "C'est un 10 mais ... c'est un acteur porno". Une romance contemporaine qui bouscule les codes et se joue des a priori ! Lena a un travail un peu particulier : cette féministe convaincue est réalisatrice de films pornographiques destinés aux femmes. Oui, aux femmes ! Car cette idéaliste espère pouvoir faire évoluer ce milieu très masculin. Lorsque son associée lui demande de réaliser un film avec Lance Stormer, star du milieu, elle est hors d'elle ! Ce type a un ego démesuré et il incarne l'image même de tout ce qu'elle déteste. Pour couronner le tout, dès leur première rencontre, il semble prendre un malin plaisir à la faire sortir de ses gonds... Ce tournage va être un enfer ! Mais ce qu'elle n'a pas prévu, c'est de tomber sur un homme qui va remettre en question toutes ses certitudes. Lance le sait, ce boulot n'est qu'une étape dans sa vie. Il a l'habitude que les gens le jugent sur son physique avantageux, et il s'en moque. Le porno, c'est un job facile qui lui permet de gagner de l'argent pour financer ses autres projets. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est de tomber sur une femme qui va remettre en question toutes ses convictions. Deux opposés, deux têtes de mule, des certitudes, et surtout une relation qui fait des étincelles ! Une romance contemporaine qui bouscule les codes et se joue des a priori ! Plus d'un milion de lecteurs séduits sur Wattpad !

Par Dana Blue
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Dana Blue

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Not Under 18 par Dana Blue

Commenter ce livre

 

Not Under 18

Dana Blue

Paru le 04/09/2025

270 pages

Alter Real éditions

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385754334
9782385754334
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.