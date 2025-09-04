Un mystère à Saint-Malo

Saint-Malo, xviiie siècle. Sophie a toujours rêvé de découvrir la cité corsaire, mais alors qu'elle aimerait flâner sur les remparts, c'est dans les archives de la cathédrale qu'elle passe ses journées enfermée, en quête de l'acte de baptême qui assurera l'avenir de sa famille. Et pour couronner le tout, elle doit supporter les chamailleries incessantes du vicomte de Chevigné et du comte de Carnac qui, derrière son air hautain, se révèle finalement plutôt charmant... Sophie ne sait plus où elle en est. Se faire passer pour son frère devient de plus en plus difficile, et lorsqu'elle découvre que des crapules de Rennes sont sur ses traces, prêtes à en découdre, elle comprend que cette mascarade pourrait même se révéler dangereuse... Entre jeux de pouvoir et secrets de famille, une saga épique et romantique, pleine de suspense et d'émotion. Docteure en histoire, Aurore Drécourt se consacre depuis plusieurs années à sa deuxième passion : raconter des histoires. Après de nombreux romans en autoédition, elle propose avec La Folle Destinée des Kerdelec un récit historique passionnant.