Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Un mystère à Saint-Malo

Aurore Drécourt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Saint-Malo, xviiie siècle. Sophie a toujours rêvé de découvrir la cité corsaire, mais alors qu'elle aimerait flâner sur les remparts, c'est dans les archives de la cathédrale qu'elle passe ses journées enfermée, en quête de l'acte de baptême qui assurera l'avenir de sa famille. Et pour couronner le tout, elle doit supporter les chamailleries incessantes du vicomte de Chevigné et du comte de Carnac qui, derrière son air hautain, se révèle finalement plutôt charmant... Sophie ne sait plus où elle en est. Se faire passer pour son frère devient de plus en plus difficile, et lorsqu'elle découvre que des crapules de Rennes sont sur ses traces, prêtes à en découdre, elle comprend que cette mascarade pourrait même se révéler dangereuse... Entre jeux de pouvoir et secrets de famille, une saga épique et romantique, pleine de suspense et d'émotion. Docteure en histoire, Aurore Drécourt se consacre depuis plusieurs années à sa deuxième passion : raconter des histoires. Après de nombreux romans en autoédition, elle propose avec La Folle Destinée des Kerdelec un récit historique passionnant.

Par Aurore Drécourt
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Aurore Drécourt

Editeur

Charleston éditions

Genre

Romans historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un mystère à Saint-Malo par Aurore Drécourt

Commenter ce livre

 

Un mystère à Saint-Malo

Aurore Drécourt

Paru le 04/09/2025

512 pages

Charleston éditions

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385293246
9782385293246
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.