Mon grand guide de la sophrologie

Charlotte Montois

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Prenez soin de vous grâce à la sophrologie, qui aide à libérer les tensions du corps et de l'esprit. Puiser dans vos ressources intérieures pour retrouver calme, clarté et équilibre au quotidien. La sophrologie n'est pas réservée à quelques initiés : elle s'adresse à toutes celles et ceux qui aspirent à se connaître, à apprivoiser leurs émotions, à relâcher les tensions et à cultiver une harmonie intérieure. Ce guide complet est une véritable immersion dans l'univers de la sophrologie : ses origines, ses grands principes, les mécanismes du stress, et surtout, une multitude d'exercices concrets et accessibles pour apaiser le corps, le mental et nourrir ses ressources personnelles. Apprenez à construire votre propre boîte à outils pour faire face aux défis du quotidien, mieux gérer vos émotions, retrouver confiance en vous et vous reconnecter à ce qui vous anime profondément. Plus qu'un simple guide, ce livre est une invitation à cultiver une présence consciente, à explorer votre monde intérieur et à révéler le potentiel qui sommeille en vous. Avec un glossaire et une table des matières en fin d'ouvrage

Par Charlotte Montois
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Charlotte Montois

Editeur

Merci les Livres

Genre

Sophrologie

Paru le 22/08/2025

256 pages

Merci les Livres

24,95 €

9782383558101
