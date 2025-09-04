Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Peinture magique A l'école

L'atelier Cloro

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre de peinture magique avec un pinceau à réservoir d'eau et de l'encre qui s'efface. 7 jolies illustrations et 7 cherche et trouve. Les tout-petits n'ont plus besoin de tablier pour faire de la peinture. Il suffit de remplir le réservoir du pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur l'un des dessins pour que des couleurs éclatantes apparaissent comme par magie ! Une dizaine de minutes plus tard, la page est sèche et la couleur disparaît. On peut recommencer autant de fois que l'on veut ! Au verso de chaque page, un jeu invite à repérer des objets et à les compter. Une joyeuse façon d'apprendre en s'amusant !

Par L'atelier Cloro
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

L'atelier Cloro

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Peinture magique A l'école par L'atelier Cloro

Commenter ce livre

 

Peinture magique A l'école

L'atelier Cloro

Paru le 04/09/2025

14 pages

1, 2, 3 Soleil !

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384535613
9782384535613
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.