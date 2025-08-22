Inscription
#Manga

36000 seconds in a day Tome 8

Ryoko Fukuyama, Margot Maillac

Ritsu, le frère aîné d'Aoi, compte avouer ses sentiments à Tsukishima à la fête du sport du lycée. Cependant, on lui a prédit qu'aujourd'hui serait un jour de malchance absolue pour lui. De son côté, Meri s'inquiète qu'Aoi et elles passent si peu de temps ensemble : constamment débordé, il n'a pas une minute pour elle. Enfin, Nishina a finalement avoué à Kanô qu'il l'aimait, mais ils ne sont pas encore sortis ensemble une seule fois ? ! Les péripéties amoureuses de notre légendaire club de fumistes gagnent en intensité !

Par Ryoko Fukuyama, Margot Maillac
Chez Véga

Auteur

Ryoko Fukuyama, Margot Maillac

Editeur

Véga

Genre

Shojo/fille

36000 seconds in a day Tome 8

Ryoko Fukuyama trad. Margot Maillac

Paru le 22/08/2025

168 pages

Véga

7,35 €

9782379503481
