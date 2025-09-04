Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Very bad romance

Mabrouck Rachedi

ActuaLitté
Angèle est lycéenne et fan de dark romance. Sur les réseaux sociaux, son pseudo est @thekoolgirl, et elle échange régulièrement autour de sa passion pour l'autrice Lara Nevens avec ses deux copines, Léa et Ayana. Quand Bradley, un nouvel élève aux allures de bad boy, apparaît dans sa classe, c'est le coup de foudre. La réalité rejoint la fiction mais, bientôt, le rêve devient un cauchemar... Very Bad Romance met en évidence l'influence de la dark romance sur une bande de copines dont la rencontre virtuelle est à l'origine d'une amitié réelle. Avec un humour caustique, ce roman questionne les mécanismes de reproduction du patriarcat.

Par Mabrouck Rachedi
Chez Le Muscadier

|

Auteur

Mabrouck Rachedi

Editeur

Le Muscadier

Genre

Romans, témoignages & Co

Very bad romance

Mabrouck Rachedi

Paru le 04/09/2025

240 pages

Le Muscadier

16,50 €

ActuaLitté
9782383020707
