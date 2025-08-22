Allons accueillir l'automne

Comment persuader l'Automne qu'il est une saison appréciée des animaux ? En lui organisant la plus belle des fêtes ! L'Automne est fort attristé : il est persuadé que personne ne l'aime et pleure à chaudes larmes, provoquant une pluie incessante. Afin de le réconforter, le rouge-gorge Petit-Louis et ses amis de la forêt vont lui organiser une fête. Guirlandes de feuilles colorées, citrouilles décorées, délicieux plats qui sentent bon... tout est prêt ! Que la fête de l'Automne commence !