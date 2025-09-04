Le Tarot des Abeilles

Récoltez le doux nectar de l'intuition et savourez le miel de la divination grâce à ce tarot magnifique qui célèbre l'alliance des abeilles et des hommes. Les abeilles ont toujours guidé les actions des êtres humains, comme c'est le cas depuis des siècles pour le tarot. L'auteur à succès, Kristoffer Hughes, marie la sagesse de ces deux mondes pour créer un jeu puissant qui vous aidera à trouver une orientation claire dans la vie. Ce livre vous guide à travers le symbolisme et la signification de chaque carte. Avec délicatesse, Kristoffer Hughes donne vie au rucher, en mettant en lumière les archétypes d'abeilles et leurs attributs mythologiques et culturels dans les arcanes Majeurs. Les arcanes Mineurs - composés de bâtons, de jarres, d'épées et de deniers - explorent le cycle de vie des abeilles qui bourdonnent depuis des millénaires en harmonie avec l'humanité. Enrichi de mots-clefs, d'interprétations spécifiques pour lire au mieux les cartes droites et inversées, et de six méthodes de tirages originales, inspirés par les abeilles, ce livre vous aidera au quotidien à tirer le meilleur parti de votre jeu.