Jemmy Russeau et la griffe du Grand Maître

Les forces des ténèbres ont été libérées de leur cachot pourtant réputé le plus sécurisé de l'univers. Qui a pu faire une chose pareille ? Pour lutter contre le Grand Maître qui retrouve force et vigueur, les Nautas doivent réunir des stèles magiques disséminées à travers le cosmos. Mais toutes les prévisions sont chamboulées par un horrible pressentiment. Au cours de l'ultime affrontement, les justicières dévoilent enfin le visage de celui qui répand le Mal depuis tant d'années.