#Roman jeunesse

Jemmy Russeau et la griffe du Grand Maître

Emilie Courts

ActuaLitté
Les forces des ténèbres ont été libérées de leur cachot pourtant réputé le plus sécurisé de l'univers. Qui a pu faire une chose pareille ? Pour lutter contre le Grand Maître qui retrouve force et vigueur, les Nautas doivent réunir des stèles magiques disséminées à travers le cosmos. Mais toutes les prévisions sont chamboulées par un horrible pressentiment. Au cours de l'ultime affrontement, les justicières dévoilent enfin le visage de celui qui répand le Mal depuis tant d'années.

Emilie Courts
Chez ECHO Editions

|

Auteur

Emilie Courts

Editeur

ECHO Editions

Genre

9 à 12 ans

Jemmy Russeau et la griffe du Grand Maître

Emilie Courts

Paru le 04/09/2025

230 pages

ECHO Editions

10,50 €

9782381024769
