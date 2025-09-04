Mercredi ou l'héritage de la famille Adams

Un livre unique en France pour tous les amoureux de gothique, de séries culte... et de Mercredi Addams ! S'il y a bien une famille qui a toujours su captiver les foules, c'est bien la famille Addams et c'est désormais au tour de leur héritière Mercredi d'être mise à l'honneur dans la série éponyme du même nom. Avec ce livre, c'est une plongée dans la lignée de cette dynastie aussi morbide que loufoque, qui vous attend, de ses racines les plus enfouies à ses membres les plus récents. Guidé par Mercredi elle-même au sein de la demeure familiale, revisitez les grands moments des Addams depuis leur création jusqu'à l'avènement de la série dont la première saison a été un véritable succès. Pourquoi ce livre est-il unique ? - C'est un ouvrage complet qui retrace l'intégralité de la saga Addams, à travers toutes les oeuvres existantes. - Il vous plonge dans des années de recherches minutieuses , menées par une passionnée de toujours. - Il adopte un angle original : celui de Mercredi, qui guide elle-même le lecteur dans cette exploration familiale délicieusement lugubre. - Il regorge de révélations inédites, de faits méconnus, de fiches personnages, d'analyses fines et de références croisées avec la pop culture. -Il dispose d' une maquette élégante sublimée par des illustrations inédites signées par l'auteur, le tout relié dans une superbe couverture rigide. Ce que vous découvrirez dans ce livre : - Les origines : Le génie noir de Charles Addams, ses débuts en dessins macabres, et les mystères de sa vie personnelle. - Les adaptations culte : Des films des années 90 aux dessins animés en passant par les séries animées et les reboots. - La série Mercredi analysée en profondeur : Coulisses de tournage, personnages, casting, musique et effets spéciaux. - L'univers de Nevermore : Dossiers sur les lieux, les créatures, les clans surnaturels (Hydes, Sirènes, Loups-garous...). - Les personnages en détails : De Mercredi à Morticia, de Fétide à Enid, tous les portraits de la série Netflix. - Les oeuvres oubliées : Jeux vidéo, adaptations scéniques, BD, spin-offs et projets avortés. - Une réflexion originale : Comment la famille Addams a toujours incarné l'anti-normalité... et pourquoi on les aime autant. Ajoutez dès maintenant cet ouvrage à votre panier et plongez dans un univers où l'étrange est une tradition familiale !