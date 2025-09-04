Inscription
Guerriers, rebelles et saints

Laurent Bury, Moshik Temkin

Les leaders font-ils l'histoire, ou l'histoire fait-elle les leaders ? Nous vivons une crise du leadership. Dans de nombreux pays, la population a le sentiment d'être abandonnée ou ignorée par ses dirigeants. Un fossé semble s'être creusé entre l'ampleur des problèmes que nous affrontons et les capacités ou l'envergure de nos leaders. Mais alors quel leader nous faut-il en temps de crise ? Pour trouver la réponse à cette question, il faut se tourner vers le passé pour en tirer des leçons et comprendre le contexte historique dans lequel se sont forgés les leaders dont les noms résonnent encore aujourd'hui, du roi David à Gandhi, de Franklin Roosevelt à De Gaulle, de Malcolm X à Margaret Thatcher... Moshik Temkin analyse des figures célèbres ou méconnues afin de comprendre comment on devient leader. Comment trouve-t-on les moyens d'être un chef lorsque l'on n'a aucun pouvoir officiel ? Dans quels pièges des leaders talentueux ont-ils pu tomber, les menant à la catastrophe ? Ce livre met en lumière le rôle de l'Histoire dans le succès ou l'échec d'un leadership, et montre comment l'on peut reconnaître, ou être, un bon leader. "Un concept original, une lecture vivante et documentée". The Financial Times Historien, Moshik Temkin a enseigné à l'université de Columbia, à l'école des Hautes Etudes à Paris, et à Harvard. Il donne des conférences dans le monde entier et il écrit pour de nombreux médias, dont le New York Times. Guerriers, rebelles & saints, traduit dans 7 langues, est l'adaptation d'un cours qu'il donnait à Harvard, "Leaders et leadership au fil des siècles" . Son succès l'incita à écrire ce livre pour le partager avec le plus grand nombre.

Par Laurent Bury, Moshik Temkin
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Laurent Bury, Moshik Temkin

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Sciences politiques

Guerriers, rebelles et saints

Moshik Temkin trad. Laurent Bury

Paru le 04/09/2025

384 pages

Leduc.s éditions

22,90 €

9782379354786
9782379354786
